Из Астрахани запуск рейса в Анталью ожидается в мае

Между Астраханью и турецкой Антальей будут летать пассажирские самолеты в рамках чартерного рейса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области.

В текущем году воздушные суда будут курсировать между указанными городами в мае. Ранее полетная программа по данному маршруту стартовала летом.

По данным воздушной гавани, Анталья пользуется популярностью среди астраханцев и гостей региона. Так, в прошлом году пассажиропоток на рейсах превысил 9 тыс. человек, в случае со средней загрузкой речь шла о 93%.

Павел Фролов