В 2024 году на чиновников в Саратовской области потратили менее 60 млрд рублей

В Саратовской области в 2024 году на госслужащих и работников государственных учреждений было потрачено около 58,4 млрд руб. Это следует из опубликованного отчета министерство финансов региона.

Среднее число госслужащих составило 2 435 человек. На их зарплаты и дополнительные выплаты, включая НДФЛ и взносы в фонды, из бюджета было направлено 2,7 млрд руб. В среднем один чиновник получал около 92,5 тыс. руб.

Средняя численность работников областных госучреждений за год составила 79 005 человек. На их содержание было потрачено 55,7 млрд руб. Таким образом, на каждого сотрудника в месяц приходилось около 58,8 тыс. руб.

Никита Маркелов