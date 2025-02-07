Астраханские власти выделили 15 млн рублей производителям чистой воды
Фонд развития промышленности выделил компании «Оазис жизни» из Астрахани 15 млн руб. на модернизацию производства очищенной воды. Сумма предоставлена на пять лет под 3% годовых.
В 2024 году компания произвела более 300 тыс. литров продукции, что на 6,7% больше по сравнению с предыдущим годом. Руководитель Анна Гомзякова отметила, что финансирование позволит расширить производственные площади: вместо текущих 100 кв. м новое оборудование будет установлено на площади в 1500 кв. м. Наладка современных систем очистки воды планируется завершить в мае.
Учредителем фонда развития промышленности является Астраханская область, а куратором — областной минпром. Фонд предоставляет целевые займы под ставку от 1% до 5% годовых на срок до пяти лет в объеме от 500 тыс. до 50 млн руб., стимулируя инвестиции в реальный сектор экономики. Предприятия региона могут получить заем до 200 млн руб. от федерального Фонда развития промышленности (ФРП).