В Саратове губернатор исключил высотную застройку Славянской площади

На Славянской площади не будет возведено высотное здание, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин по итогам визита вместе с исполняющим обязанности главы города Павлом Сурковым.

Ранее рассматривался проект строительства трех небоскребов между стелы «Саратов» и спорткомплексом «Звездный». Однако Роман Бусаргин отметил, что реализация этого проекта могла бы усугубить транспортную ситуацию в районе и создать дополнительную нагрузку на местные социальные объекты. В настоящее время территория огорожена забором, и городской администрации поручено разработать план благоустройства участка.

Губернатор подчеркнул, что земля для строительства была передана муниципалитету через суд от частного застройщика. Также Роман Бусаргин сообщил, что 10 февраля начнется расширение улиц Соколовой и Большой Горной, а также строительство кольцевой развязки на Славянской площади.

Подрядчик планирует проводить работы по переносу коммуникаций в выходные дни и ночное время для минимизации влияния на транспортный поток. Особенностью проекта является возможность вести дорожные работы без ограничения движения, что потребует от городских чиновников разработки схемы движения общественного транспорта и информирования автомобилистов о возможных изменениях. Для безопасности пешеходов рассматривается установка светофоров с кнопками регулирования.

Никита Маркелов