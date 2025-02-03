Министра транспорта Саратовской области уволили за систематические нарушения

В Саратовской области уволили по п. 5 ч. 1. статьи 81 Трудового кодекса РФ министра транспорта Алексея Петаева. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин.

Причиной снятия с должности называются систематические нарушения сроков предоставления отчетности в финансовые организации. Из-за этого подрядчикам, занимающимся реконструкцией трамвайных маршрутов в Саратове, задержали оплату за выполненную работу.

Также стало известно, кто будет исполнять обязанности министра транспорта. По информации пресс-службы губернатора, речь идет о начальнике управления транспортного обслуживания Николае Сергееве, который приступит к работе 4 февраля.

Николай Сергеев начал работать в министерстве транспорта и дорожного хозяйства в апреле 2020 года. До этого он трудился на железной дороге. В свое время Николай Сергеев получил высшее образование и диплом ГОУ ВПО «Российский государственный открытый технический университет путей сообщения Министерства путей сообщения Российской Федерации».

Павел Фролов