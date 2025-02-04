В Саратове в 2025 году организуют уличное освещение за 100 млн рублей

В Саратове в текущем году в рамках муниципальной программы по организации уличного освещения проведут работы на 109 улицах. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале и.п. главы города Павел Сурков.

Соответствующую работу господин Сурков обсудил в ходе совещания с профильными заместителями, руководителями комитетов и главами администраций районов. На указанные цели из бюджета Саратова в этом году выделят 100 млн руб.

Организация уличного освещения предусматривает среди прочего установку опор, светильников и самонесущего изолированного провода. Павел Сурков поручил горсовету и КУИ провести инвентаризацию электросетевого хозяйства и учесть факты размещения на объектах предприятия сторонних коммуникаций.

Павел Фролов