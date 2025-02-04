В Энгельсе подрядчика оштрафовали за срыв сроков проведения капремонта дома

В Энгельсе Саратовской области по инициативе прокуратуры суд обязал подрядчика выплатить штраф в размере 70 тыс. руб. за срыв сроков проведения капремонта жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что МКУ «Энгельсская недвижимость» заключило с ООО «Проф-Строй» договор на выполнение капремонта кровельного покрытия многоквартирного дома № 2 на ул. Придорожная в пос. Новопушкинское. При этом подрядчик не выполнил работы в полном объеме и в установленный срок.

Надзорное ведомство возбудило в отношении руководителя подрядной организации дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. Также прокуратура внесла представление в его адрес.

Павел Фролов