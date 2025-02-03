РСК «Наследие» законсервирует здание оперного театра в Саратове

В Саратове определен подрядчик для сохранения исторического здания Саратовского театра оперы и балета, сообщили на сайте «Госзакупки». Аукцион объявило ГКУ СО «Управление капитального строительства» 30 декабря прошлого года. Максимальная цена контракта составила 23,7 млн руб. из областного бюджета.

В торгах участвовали две компании, но заявку ООО «Реставрационно-строительная компания «Наследие» признали соответствующей требованиям. Контракт на сумму 23,426 млн руб. заключили 1 февраля. Аванс составил 30%, все работы должны быть выполнены до 30 апреля 2025 года.

Напомним, в октябре 2023 года губернатор Роман Бусаргин расторг контракт

на реконструкцию театра с ООО «Адепт Строй». В декабре УКС подало иск к «Адепт Строй» о взыскании 1 млрд 16 млн руб., но суд взыскал только 978 млн 675 тыс. руб. неотработанного аванса.

Никита Маркелов