Обустройство платных парковок в центре Саратова вызвало вопросы у депутатов

В Саратове начали размечать места для платной парковки на улице Московской между Рахова и Чапаева, что вызвало недовольство депутатов городской думы. Об этом сообщил депутат Сергей Литяк на заседании комитета по городскому хозяйству.

Сергей Литяк отметил, что в настоящее время на этом участке паркуется от 30 до 40 автомобилей. Новая парковка будет параллельной и сможет вместить лишь несколько машин, что вызывает вопросы о возможных неудобствах для местных жителей и работников.

Заместитель главы Саратова по строительству Павел Шаповалов объяснил, что новая парковка освободит полосу движения. Он также подчеркнул, что параллельная парковка более безопасна, чем традиционная «елочка», так как снижает риск аварий при выезде автомобилей задним ходом.

Аналогичная ситуация наблюдается на Привокзальной площади, где платные парковки заменяют традиционную парковку «елочкой». Депутаты и жители обеспокоены сокращением количества мест для парковки в городе.

Никита Маркелов