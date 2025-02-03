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В Астраханской области появился новый глава минсельхоза

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал распоряжение о назначении на пост министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Сергея Еськова. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Сергей Еськов начинает работу на новом месте с 3 февраля. Ранее должность министра сельского хозяйства и рыбной промышленности занимал Руслан Пашаев. Он перешел на другую работу.

Руслан Пашаев был главой указанного министерства с конца 2019 года. С того времени объем валовой продукции в данной сфере вырос на 72%, удалось трудоустроить еще более 1,5 тыс. человек. Что касается объема инвестиций, он достиг 27,5 млрд руб.

Павел Фролов

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