В Саратовской области рост зарплатных предложений составил 5%

В Саратовской области в начале 2025 года зарплатные предложения увеличились на 5%. Теперь средняя оплата труда на вакантных местах составляет 56,9 тыс. руб. Такое заключение выдвинули эксперты портала «Авито Работа».

Согласно анализу, в январе наиболее заметный рост показала Сахалинская область, где средние зарплаты увеличились на 25% и достигли 85,3 тыс. руб. Московская область также продемонстрировала значительный рост: средние зарплатные предложения выросли на 20%, составив 86,15 тыс. руб. в месяц. Третье место заняла Саха (Якутия) с увеличением на 19% до 81,27 тыс. руб.

Эксперты «Авито Работы» отметили, что Саратовская область вошла в пятерку регионов, где зарплатные предложения выросли динамичнее всего. Также вошли Приморский край и Новосибирская область. В январе 2025 года там предлагали в среднем на 15% больше, чем годом ранее: около 79,2 тыс. руб. в Приморье и около 63 тыс. руб. — в Новосибирске.

Нина Шевченко