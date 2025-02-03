AZAL приостановила рейсы между Баку и Астраханью

Авиаперевозчик Azerbaijan Airlines (AZAL) принял решение о приостановке полетов по маршруту Баку — Астрахань — Баку. Когда компания к ним вернется, неизвестно.

В AZAL отметили, что решение связано с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Рейсы по указанному маршруту приостановили на неопределенный срок из-за регулярного закрытия воздушного пространства над Астраханью в последнее время.

По информации авиакомпании, пассажиры, которые купили билеты на данное направление, могут оформить полный возврат денег или изменить направление. При этом штраф с них взимать не будут.

Павел Фролов