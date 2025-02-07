В Пензенской области в 2025 году отремонтируют пять школ

В Пензенской области в 2025 году начнут ремонтные работы в восьми школах в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Капитальный ремонт коснется учебных заведений в Белинском, Городищенском, Колышлейском, Кузнецком, Малосердобинском, Мокшанском, Наровчатском и Нижнеломовском районах. В список вошли школы с. Студенки имени Героя Советского Союза А.И.Бородина в Белинском районе, школа г. Сурска, школа №1 р.п.Колышлей, школа с. Большой Труев в Кузнецком районе и другие.

В 2025 году также продолжится ремонт в пяти школах, работы по которым начались ранее. Две школы — в Нижнеломовском и Пачелмском районах — будут отремонтированы согласно отбору, проведенному Министерством просвещения РФ в 2024 году. В общей сложности в этом году капремонт пройдет в 15 школах региона.

Никита Маркелов