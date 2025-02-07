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В Саратове анонсировали приезд восьми «Богатырей-М»

Мэрия Саратова сообщила о скорой поставке восьми новых трамваев «Богатырь-М». Первый вагон уже проходит испытания, а оставшиеся семь планируется доставить на следующей неделе. Город уже получил 26 новых трамваев.

Для полного укомплектования маршрутов №9, №8 и №6 необходимо еще 11 вагонов, что сейчас находится в стадии проработки. В этом году в Саратов прибыбудет 20 трамваев «Богатырь-М» и шесть «Львят». Всего планируется обновить подвижной состав на 34 единицы: 28 трамваев «Богатырь» и шесть «Львят».

Производством занимается ООО «ПК Транспортные системы». Общая стоимость нового парка составляет порядка 1,9 млрд руб.

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