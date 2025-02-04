В Саратове штрафы за рисунки и объявления на фасадах могут вырасти до 50 тысяч

Администрация Саратова предложила увеличить штрафы для собственников зданий с незаконными объявлениями на стенах. Об этом сообщил заместитель главы города по правовым вопросам Максим Леонов на заседании комитета гордумы.

Среди предлагаемых изменений — ужесточение ответственности за несвоевременное удаление объявлений, нарушение сроков подачи и выполнения заявок на земляные работы, а также за несоблюдение сроков благоустройства после таких работ. Особое внимание уделяется вывескам на иностранных языках.

Также планируется ввести новый состав правонарушения — использование мерцающих световых вывесок и светящихся конструкций, занимающих треть от полотна. Усилят меры за ненадлежащее содержание линий связи, таких как ржавые кабели.

Внесут изменения и в ответственность за незаконное размещение граффити. Максим Леонов привел примеры из других регионов, где штрафы уже достигают 50 тыс. руб. и более.

Никита Маркелов