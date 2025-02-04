В Волгограде выберут подрядчиков для сноса трех расселенных аварийных домов

В рамках конкурса в Волгограде выберут подрядчиков для сноса трех аварийных многоквартирных домов, из которых ранее переселили около 90 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Речь идет о доме № 7 по ул. Копецкого и доме № 7 по ул. Бобровской в Красноармейском районе, а также доме № 12 в пер. Фабричном в Тракторозаводском районе. Проживавшим в них волгоградцам уже выдали новые квартиры и денежные компенсации.

Подрядчикам предстоит заняться разбором зданий общей площадью более 1,3 тыс. кв. м, отправить на утилизацию строительный мусор и выполнить вертикальную планировку участка. Расселение аварийных домов и их демонтаж включены в 10-летнюю комплексную программу развития Волгограда.

Павел Фролов