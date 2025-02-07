На реконструкцию объектов культуры Саратовская область получила 2 млрд рублей

В Саратовскую область на реализацию национального проекта «Культура» из федерального бюджета направили более 2 млрд руб. с 2019 по 2024 год, сообщила министр культуры региона Наталия Щелканова.

На эти средства в регионе капитально отремонтировали 41 сельский клуб и 7 детских школ искусств. Строительство завершилось для Дома культуры в Ершовском районе и Центра культурного развития в Балаково. Также было создано 18 модельных библиотек, модернизировано 17 кинозалов и оснащено современным оборудованием музеи и театры.

Наталия Щелканова отметила, что благодаря этим мерам посещаемость учреждений культуры в регионе увеличилась на 50% по сравнению с 2021 годом. В 2025 году модернизация продолжится в рамках нового национального проекта «Семья».

Никита Маркелов