Мэр Пензы будет развивать микрорайон Заря с учетом мнения горожан

Глава Пензы Олег Денисов в ходе совещания в микрорайоне Заря обсудил с заместителем главы администрации Ярославом Щигоревым, начальником управления капитального строительства Вадимом Астафьевым, директором МБУ «Пензавтодор» Артемом Спиридоновым и и.о. начальника управления ЖКХ Владимиром Сорокопудовым план развития микрорайона. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В релизе отмечается, что за последние два с половиной года в микрорайоне Заря построили восемь многоквартирных домов для переселения из аварийного жилья, а также четыре котельные для теплоснабжения. Открыта новая школа № 38 им. Б.Ф. Зубкова при реализации нацпроекта «Образование». Улучшена транспортная инфраструктура: построены новые дороги и транспортная развязка на 624-м км федеральной трассы М-5 «Урал». Для молодежи оборудована спортивная площадка, планируется строительство бассейна.

Олег Денисов отметил рост комфортности микрорайона. Он подчеркнул задачу повысить транспортную доступность и реконструировать дорогу по ул. Новоселов в 2026-2027 годах. Городскому УКСу поручено актуализировать проектно-сметную документацию. Градоначальник добавил, что развитие микрорайона продолжится с учетом мнения местных жителей.

Нина Шевченко