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Астраханский губернатор держит на контроле работы на АГПЗ после атаки БПЛА

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин контролирует восстановительные работы на территории Астраханского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) в Красноярском районе после атаки беспилотников. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

По словам господина Бабушкина, в настоящее время специалисты занимаются пуско-наладочными работами, чтобы газ вновь поступал на магистральные газопроводы. Эти работы планируется завершить завтра, в среду.

Губернатор отметил: специалисты также изучают атмосферу на наличие вредных веществ с использованием автоматической системы контроля качества воздуха. Игорь Бабушкин добавил, что сейчас все соответствует установленным нормам в части концентрации вредных веществ.

Напомним, накануне губернатор посетил АГПЗ после атаки БПЛА и провел оперативное совещание с участием представителей силового блока. При крушении обломков дронов на некоторых объектах произошло возгорание, пожар локализовали. Господин Бабушкин назвал ситуацию контролируемой.

Павел Фролов

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