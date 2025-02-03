Генпрокурор хочет знать, почему в Саратовской области регулярно отключают свет

В Саратовской области сотрудники энергетических компаний, чья деятельность привела к частым аварийным отключениям электричества, привлечены к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Глава надзорного ведомства Игорь Краснов поручил провести проверку аварийных отключений электроэнергии в регионе после многочисленных жалоб граждан. Посредством принятым мер модернизирована работа областного министерства промышленности и энергетики.

В 2025 году планируются проверки организаций, не реализовавших свои инвестиционные программы. Из валовой выручки электросетевых компаний исключены расходы на невыполненные мероприятия на сумму 168,5 млн руб.

В декабре 2024 года по инициативе прокуроров были проведены ремонтные работы на электрических сетях в Балашове, Саратове и Энгельсе. В настоящее время сотрудники ведомства обеспечивают надзор за созданием публичных активов электросетевого комплекса Саратовской области. По требованию прокуратуры министерство промышленности и энергетики провело совещания с муниципалитетами, сформировав список бесхозных объектов электроэнергетики. Уже осмотрены 36% инженерных сооружений.

Нина Шевченко