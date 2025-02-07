Рекультиватор энгельсской свалки из Чечни подал в суд на районные власти и Сбер

ООО «Земля» подало иск в Арбитражный суд Саратовской области против Управления капитального строительства администрации Энгельсского муниципального района и ПАО «Сбербанк России». Истец требует признать незаконными требования управления к банку об уплате по независимой гарантии.

Требования были предъявлены 6 ноября и повторно 26 ноября 2024 года, а также 14 января 2025 года, как указано в картотеке арбитражных дел. Суммы, указанные в требованиях, составляют 8,9 млн руб. и 13,1 млн руб.

Единственный подряд, который грозненская компания получила в Энгельсе — рекультивация свалки в промзоне рядом с ФГКУ «Кристалл». Площадь объекта составляет почти 16,5 га, цена договора — 389 млн руб. Проверка прокуратуры показала, что заказчик принимал работы, которые якобы не были выполнены. Ущерб бюджету надзорное ведомство оценило в 10 млн руб.

Под следствие попал Сергей Кривенцов, который на момент подписания контрактов руководил профильным муниципальным учреждением, а после занял должность заместителя главы администрации района. Он стал фигурантом дела о халатности, приведшей к крупному ущербу (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). Суд избрал господину Кривенцову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Действия подрядчика в прокуратуре квалифицировали как мошенничество (ст. 159 УК РФ), об обысках и задержаниях сообщений не было.

ООО «Земля» зарегистрировано в Грозном в 2003 году и специализируется на геодезических и картографических работах. С 2018 года компанией управляет Алик Турпалханов, ранее входивший в руководство Чеченской региональной общественной организации «Гармония». С 2018 по 2022 год ООО «Земля» заключило с чеченским Министерством природных ресурсов и экологии более 45 контрактов на сумму свыше 1 млрд руб., а также пять контрактов с Министерством сельского хозяйства на 25 млн руб. Рекультивация свалки в Энгельсе стала первым проектом компании за пределами Чечни. Наибольший доход ООО «Земля» получила в 2019 году: чистая прибыль составила 2,6 млн руб. при выручке 175 млн руб. В 2023 году компания завершила год с выручкой 239 млн руб. и чистой прибылью 2,6 млн руб.

Никита Маркелов