Прокурором Кузнецка Пензенской области стал Артем Леонтьев

Первый заместитель прокурора Пензенской области Александр Лейзенберг посетил Кузнецк и представил нового прокурора города Артема Леонтьева. Его назначили на эту должность по приказу Генпрокуратуры РФ.

В ходе встречи с сотрудниками надзорного ведомства и руководителями правоохранительных органов господин Лейзенберг подчеркнул необходимость взаимодействия между прокурором Кузнецка, правоохранительными структурами, местной властью и судебной системой. Он отметил, что это необходимо для предотвращения нарушений и защиты прав граждан.

Кроме того, Александр Лейзенберг вместе с главой города Сергеем Златогорским провел прием граждан. Местные жители подняли вопросы некачественной работы уполномоченных органов в дорожной сфере, несоблюдения графика движения общественного транспорта, недостаточного уличного освещения и неудовлетворительного благоустройства.

Господин Лейзенберг поручил Артему Леонтьеву тщательно рассмотреть обращения граждан и оперативно реагировать на выявленные проблемы. Результаты работы будут находиться под его личным контролем.

Нина Шевченко