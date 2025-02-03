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Волгоградским управляющим компаниям вынесли штрафы на 48 млн за 2024 год

В Волгоградской области усилены меры по контролю за деятельностью управляющих компаний. В январе 2025 года Государственный жилищный надзор оштрафовал 11 управляющих компаний на сумму около 2,2 млн руб. за нарушения лицензионных требований и несоблюдение правил содержания жилья, сообщили в пресс-службе главы региона.

Губернатор Андрей Бочаров поставил задачи по развитию ЖКХ на стратегической сессии. По данным областной ГЖИ, штрафы были выписаны за нарушение лицензионных требований, несоответствие нормам содержания домов и помещений, а также за несоблюдение законодательства об энергосбережении.

Волгоградская область стала первым регионом России, где судебные решения по отзыву лицензий у недобросовестных управляющих компаний стали регулярными. В 2024 году в результате надзорных мероприятий было вынесено около 600 административных штрафов на сумму более 48 млн руб. Господин Бочаров подчеркнул, что помимо усиления контроля, необходимо создать эффективное взаимодействие между собственниками жилья и управляющими компаниями. Такая задача поставлена перед профильными органами на заседании оперативного штаба.

Нина Шевченко

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