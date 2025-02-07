В Волжском «Автоматика Строй Сервис» выплатит 500 тыс. за коммерческий подкуп

Прокуратура Волжского Волгоградской области возбудила производство по делу о незаконном вознаграждении от имени юрлица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ) в отношении ООО «Автоматика Строй Сервис». Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции прокуратура Волжского выяснила, что в декабре 2023 года директор ООО ««Автоматика Строй Сервис» перечислил руководителю образовательной организации 22,6 тыс. руб. в качестве коммерческого подкупа за документы о прохождении профобучения в сфере охраны труда и оказания первой медпомощи. На самом деле обучение не проводилось.

Мировой судья судебного участка № 71 Волжского рассмотрел материалы производства и обязал организацию выплатить 500 тыс. руб. в качестве штрафа. Уголовное дело в отношении директора ООО «Автоматика Строй Сервис» находится на рассмотрении в суде, а в отношении главы образовательной организации — на стадии расследования.

По данным Rusprofile, ООО «Автоматика Строй Сервис» зарегистрировано в Волжском в ноябре 2013 года. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Гендиректором числится Игорь Быков. Основным видом деятельности организации является строительство жилых и нежилых зданий. За 2023 год чистая прибыль ООО «Автоматика Строй Сервис» составила 244 тыс. руб. при выручке в 25 млн руб. В разделе «арбитражные дела» указаны девять дел на сумму 6 млн руб.

Павел Фролов