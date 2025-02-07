Бюджет РФ выделил Саратову 12,3 млн на переселенцев из других регионов
Саратовская область получила 12,3 миллиона руб. для поддержки вынужденных переселенцев, сообщается в распоряжении премьер-министра России Михаила Мишустина.
Общая сумма выплат по всей стране составляет 411,9 млн руб. на единовременные пособия в размере 10 тыс. руб. для 411 193 человек. Эти средства направлены из резервного фонда правительства России.
Помощь предназначена гражданам России, Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживали на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. Эти люди были вынуждены покинуть свои дома и прибыли в Россию.