Памятник заждался внимания

Территориальное управление Росимущества в Волгоградской области пытается в суде доказать, что больше не отвечает за судьбу памятника архитектуры в Волгограде. По мнению ведомства, теперь за него несет ответственность «Дом РФ» — как новый владелец здания. Заняться восстановлением ОКН Росимущество пыталось заставить комитет государственной охраны объектов культурного наследия, обратившийся в суд с соответствующим иском. Суд решил, что собственник здания должен подготовить проект его восстановления и провести реставрацию. Однако спустя месяц после этого судебного решения собственник у здания сменился. По мнению юристов, в итоге произойдет процессуальное правопреемство. Но как это отразится на судьбе памятника, эксперты затруднились оценить.

Арбитражный кассационный суд (АКС) Поволжского округа отменил постановление апелляционной инстанции по делу относительно памятника архитектуры «Дом жилой (Ворошиловское отделение муниципальной полиции)» в Волгограде. В ноябре 2024 года территориальное управление Росимущества в Волгоградской области, выступающее ответчиком в споре с региональным комитетом госохраны объектов культурного наследия (ОКН), подало жалобу в АКС в связи с тем, что в октябре Двенадцатый Арбитражный апелляционный суд не стал менять оппонента на АО «Дом.рф».

В апреле 2024 года комитет госохраны ОКН подал иск в Арбитражный суд (АС) Волгоградской области к ТУ Росимущества в регионе из-за критического состояния здания бывшего Ворошиловского РОВД. Из акта суда следует, что с сентября 2013 года Росимущество как собственник передало дом в аренду ООО «Единая служба сервиса». По данным Rusprofile, компания зарегистрирована в Волгограде в 2009 году и специализировалась на управлении собственной и арендованной недвижимостью. Учредителем числился Руслан Ханалиев, гендиректором — Сергей Андреев. С 2020 по 2022 год финансовые показатели компании находились на нулевом уровне. В ноябре 2023 года ООО было ликвидировано.

Единая служба сервиса должна была привести объект в надлежащее состояние, но не предприняла мер по сохранению памятника. В связи с этим комитет обвинил ведомство в недостаточном контроле за выполнением арендатором охранного обязательства. Также представители Облкультнаследия утверждали, что Росимущество не разработало проектную документацию по восстановлению здания.

Согласно данным Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК), одноэтажный дом на ул. Огарева, 5, где когда-то находился один из отделов Ворошиловского РОВД, построен в конце XIX века. С июня 1997 года объект охраняется государством как объект культурного наследия регионального значения. В XXI веке здание было заброшено. Там неоднократно случались пожары, последний — в феврале 2014 года. С тех пор памятник находится в аварийном состоянии. В мае того же года по приказу региональных властей дом получил предмет охраны. Тогда чиновники обещали принять меры для восстановления ОКН, сообщал портал V1.RU, однако здание так и не дождалось реставрации. В ноябре 2024 года новый владелец «Дом РФ» выставил памятник на торги без указания начальной цены. Аукцион был запланирован на второй квартал 2025 года. Сейчас информация о нем на портале «ГИС Торги» отсутствует.

Во время спора в суде первой инстанции комитет требовал обязать Росимущество разработать проектную документацию по сохранению ОКН и согласовать её в течение года. Также власти просили, чтобы на реставрацию здания ответчику дали не более двух лет. В результате в июле 2024 года суд удовлетворил иск комитета и постановил, что за каждый месяц просрочки исполнения решения Росимущество будет обязано платить неустойку в размере 5 тыс. руб.

Однако 19 августа ведомство передало дом в ведение АО «Дом.рф» на основании решения правительственной комиссии по развитию жилищного строительства от 30 мая 2024 года. На следующий день Росимущество подало апелляционную жалобу. Росимущество доказывало, что больше не является ответчиком в данном споре, и все обязательства по сохранению ОКН должен взять на себя «Дом.рф». В октябре суд оставил решение первой инстанции без изменений и отказал управлению в обжаловании постановления. В ноябре Росимущество обратилось в Арбитражный кассационный суд. Рассмотрев заявление, судебная коллегия не стала менять решение суда первой инстанции, то есть оставила за ведомством обязательство по реставрации дома. Однако постановление 12 Арбитражного апелляционного суда в части отказа в разрешении процессуального правопреемства было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в апелляционный суд.

По существу спора кассация признала апелляционное постановление законным в части того, что ТУ Росимущества обязано принимать меры по сохранению объекта культурного наследия, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит. «При новом рассмотрении дела апелляция произведет процессуальное правопреемство, заменит в деле ФАУГИ на „Дом.рф“, и на этом с высокой вероятностью дело закончится»,— заключил юрист.

По словам председателя волгоградского регионального отделения ВООПИиК Валерия Котельникова, «Дом РФ» намерен продать памятник. Торги состоятся в мае 2025 года, однако цена на данный момент ещё не установлена. «Дом продают со всеми обременениями, которые нужно устранить за два-три года. Я имею в виду проектирование и реставрацию. Со стопроцентной вероятностью объект купят и восстановят. Но насколько быстро это произойдет, зависит от стартовой цены. Если, конечно, они его выставят за 50 млн руб., это никто не купит. А за разумную цену желающие приобрести дом уже есть»,— говорит эксперт.

Нина Шевченко