Астраханская областная дума лишила мандата супругу иноагента Олега Шеина

Супруга экс-депутата Олега Шеина (признан иноагентом в РФ — прим. «Ъ») Елена Шеина досрочно прекратила полномочия депутата Астраханской областной думы. Соответствующее постановление сегодня подписал председатель регпарламента Игорь Мартынов в ходе пленарного заседания в дистанционном формате.

Елена Шеина была избрана депутатом облдумы шестого созыва от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За Правду» (СРПзП) в сентябре 2016 года. В 2021 году вошла в депутатский корпус седьмого созыва. В постановлении отмечается, что отставка госпожи Шеиной произошла в результате его письменного заявления о сложении своих полномочий от 13 января 2025 года.

Напомним, в ноябре 2024 года ее супруга Олега Шеина Минюст РФ признал иноагентом. В том же месяце Президиум центрального совета «СР» исключил его из партии. В начале декабря депутаты регионального парламента единогласно лишили господина Шеина мандата из-за статуса иностранного агента.

Нина Шевченко