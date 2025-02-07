Следствие выясняет, почему в саратовской инфекционной больнице умирают пациенты

В Саратовской областной инфекционной больнице скончался трехлетний ребенок. Детали гибели мальчика уточняются. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Ранее следствие установило, что 27 января в это же медучреждение поступила 23-летняя беременная девушка, которая умерла на следующий день. Ее госпитализировали с инфекционным поражением. Смерть произошла в результате решения врачей ускорить роды. По неофициальной информации, ребенка спасти не удалось, передает информагентство «ОМ».

В связи со смертью пациентки возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Организована проверка.

Нина Шевченко