Что происходит после ввода войск России на Украину. День 589-й

Украина представила план по «усилению демократии» для вступления в ЕС. Берлин собирается передать Киеву системы ПВО для защиты поставок зерна. Как стало известно «Ъ», власти Украины направили в Финляндию запрос об экстрадиции одного из бывших командиров диверсионно-штурмовой группы «Русич» Воислава Тордена. Как развиваются события — в онлайн-трансляции трансляции «Ъ».

10:30. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад ищет легальные способы передать для помощи Украине $300 млрд замороженных активов России, большая часть которых находится в Европе.

10:07. В Белгородской области был обстрелян поселок Шебекинский, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших нет. Один из снарядов попал в жилой дом, в четырех домах выбиты окна, повреждены ЛЭП и стоявший рядом автобус.

9:50. Власти Турции инициировали проведение в октябре международной встречи по урегулированию военного конфликта на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Ожидается, что в консультациях будут участвовать советники глав государств по нацбезопасности.

9:35. В поселке Суземка Брянской области нарушено энергоснабжение после обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Александр Богомаз. Никто не пострадал.

9:20. Беспилотники ВСУ ночью атаковали объекты инфраструктуры в трех районах Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. Нарушено энергоснабжение. Один человек получил осколочные ранения средней степени тяжести в результате обстрела приграничного города Рыльска кассетными боеприпасами.

9:15. Илон Маск выступил против выделения военной и экономической помощи Украине, если это будет делаться в ущерб потребностям США. Поэтому американский бизнесмен считает правильной приостановку выделения помощи Киеву.

9:04. Власти Украины направили в Финляндию запрос об экстрадиции одного из бывших командиров диверсионно-штурмовой группы «Русич» Воислава Тордена, узнал «Ъ». Гражданину России, имевшему виды на жительство в Норвегии и Финляндии, инкриминируют участие в террористической группировке в ходе вооруженного конфликта в Донбассе.

8:50. Власти Канады публично извинились за награждение госнаградой ветерана дивизии СС «Галичина» Питера Саварина, сообщает CTV.

8:40. Временное прекращение финансирования со стороны США станет проблемой для властей Украины «в течение ближайших нескольких недель», передает позицию неназванных высокопоставленных чиновников администрации Байдена CNN.

8:30. Германия готовится передать Украине системы ПВО для защиты поставок зерна, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

8:25. Украинские власти представили план по «усилению демократии» для разработки дорожной карты реформ до 2027 года для потенциального вступления в ЕС. Правительство собирается завершить децентрализацию, создать суверенный фонд Украины, фонд для управления гособоронпредприятиями и провести приватизацию банков.