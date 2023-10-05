Город Рыльск Курской области обстрелян кассетными боеприпасами, пострадала женщина
Город Рыльск Курской области обстрелян кассетными боеприпасами
Приграничный город Рыльск Курской области обстрелян кассетными боеприпасами со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт. Одна женщина получила осколочные ранения средней степени тяжести. Повреждены дома, хозпостройки, автомобили.
Пострадавшую доставили в Рыльскую ЦРБ, ей оказывают медпомощь. В городе найдены неразорвавшиеся боеприпасы, работают саперы. «Подомовой обход продолжается. Всем окажем помощь в ремонте поврежденного имущества»,— написал господин Старовойт в Telegram.
Незадолго до обстрела Рыльска в Курской области была совершена атака беспилотниками на три района: Суджанский, Кореневский, Глушковский. Это привело к перебоям с электроснабжением. Аварийные бригады приступили к восстановлению подачи электроэнергии.