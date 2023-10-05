Генпрокуратура Украины: в Харьковской области при попадании снаряда в кафе погибли 50 человек
Генпрокуратура Украины: 50 человек погибли при обстреле харьковского села
Снаряд попал в кафе в поселке Гроза в Харьковской области, погибли, по последним данным, 50 человек, в том числе один ребенок, семь человек получили ранения, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что повреждены кафе и магазин.
Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что в момент удара в сельском кафе проходили поминки, поэтому в постройке было много людей, передает «Страна.ua».
Село Гроза находится в Купянском районе области. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в августе сообщал, что ближайшие к Купянску населенные пункты находятся под контролем Вооруженных сил РФ.
Минобороны России неоднократно утверждало, что не наносит удары по гражданским объектам.
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