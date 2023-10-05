Генпрокуратура Украины: в Харьковской области при попадании снаряда в кафе погибли 50 человек

Снаряд попал в кафе в поселке Гроза в Харьковской области, погибли, по последним данным, 50 человек, в том числе один ребенок, семь человек получили ранения, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что повреждены кафе и магазин.

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что в момент удара в сельском кафе проходили поминки, поэтому в постройке было много людей, передает «Страна.ua».

Село Гроза находится в Купянском районе области. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в августе сообщал, что ближайшие к Купянску населенные пункты находятся под контролем Вооруженных сил РФ.

Минобороны России неоднократно утверждало, что не наносит удары по гражданским объектам.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».