Экс-глава Еврокомиссии Юнкер заявил о тотальной коррупции на Украине

Бывший глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал не давать ложных обещаний о скором присоединении Украины к Европейскому союзу. Господин Юнкер в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine отметил тотальную коррупцию на Украине.

Он поделился, что испытывает злость на европейских политиков, которые утверждают, что Украина может немедленно стать членом ЕС. Господин Юнкер отметил, что на текущий момент включить Украину в ЕС не получится, потому что страна нуждается в масштабных внутренних реформах и текущих усилий властей Украины недостаточно.

«Любой кто имел какое-либо отношение к Украине, знает, что это страна коррумпированная на всех уровнях общества»,— подчеркнул политик.

Сегодня, 5 октября, украинские власти представили план по «усилению демократии» до 2027 года. В нем особое место занимают антикоррупционные реформы.

4 октября был опубликован проект бюджета Евросоюза, рассчитанный на семь лет с учетом вступления новых членов. По проекту, в случае вступления Украины, Евросоюзу придется потратить €186 млрд. Глава Евросовета Шарль Мишель допустил, что Украина может стать членом Европейского союза к 2030 году.

Летом Госдепартамент США направил Украине демарш с требованием провести антикоррупционные реформы в стране. В тоже время журналистам газеты Politico стал известен неопубликованный госдепартаментом США план развития Украины. Благодаря ему стало понятно, что американские чиновники воспринимают украинскую коррупцию серьезнее, чем об этом публично заявляют. Из-за этого Украина может лишиться финансовой помощи.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова