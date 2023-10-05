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Коммерсантъ FM
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Власти Канады публично извинились за награждение эсэсовца Саварина в 1987 году

Офис генерал-губернатора Канады Мэри Саймон принес публичные извинения за награждение госнаградой ветерана дивизии СС «Галичина» Питера Саварина. Также в офисе вновь извинились за чествование в канадском парламенте эсэсовца Ярослава Хунки.

Как отмечает канадский телеканал CTV, господин Саварин в 1987 был удостоен высшей государственной награды — Ордена Канады. В офисе канадского генерал-губернатора утверждают, что в момент награждения власти страны ничего не знали о службе награжденного в рядах СС. В 2017 году, как заявляют канадские власти, Питер Саварин был лишен звания кавалера Ордена Канады.

Питер Саварин был юристом, ректором Университета Альберты и лидером «Всемирного конгресса украинцев» (The Ukrainian World Congress, Генпрокуратура России признала организацию нежелательной). По информации телеканала CTV, Саварин служил в дивизии СС «Галичина» и впоследствии бежал в Канаду, как и ставший скандально известным украинский эсэсовец Ярослав Хунка.

На заседании канадского парламента 22 сентября в присутствии президента Украины Владимира Зеленского Энтони Рота попросил всех поаплодировать господину Хунке как «герою». Позднее выяснилось, что он воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС «Галичина».

Энтони Рота после инцидента подал в отставку и спикером парламента Канады больше не является. Канадский премьер Джастин Трюдо извинился за чествование Ярослава Хунки, назвав произошедшее ошибкой. Он заявил, что господин Рота позвал Ярослава Хунку в парламент, так как не знал о его прошлом. Джастин Трюдо уверял, что ни он, ни делегация господина Зеленского не знали о приглашении в парламент бывшего члена СС. Члены парламента Канады согласились с предложением осудить нацизм во всех его формах и выразить солидарность с его жертвами.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Старый эсэсовец стал героем скандала».

Александр Кислов

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