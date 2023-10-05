В поселке Суземка Брянской области нарушено энергоснабжение после обстрела

Поселок Суземка Брянской области был обстрелян со стороны Украины, сообщил губернатор Александр Богомаз. Из-за этого нарушено энергоснабжение.

Господин Богомаз написал в Telegram, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Никто не пострадал.

Ночью и утром 5 октября была также атакована Курская область. По словам губернатора Романа Старовойта, в трех районах были нанесены удары по объектам инфраструктуры: в Суджанском, Кореневском, Глушковском. Нарушено энергоснабжение. Кроме того, город Рыльск был обстрелян кассетными боеприпасами, пострадала женщина.

Леонид Уварчев