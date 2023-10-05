Президент Словакии решила приостановить помощь Украине до созыва парламента

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине. Ранее на парламентских выборах победила антиукраинская партия Smer-SD. По мнению президента, игнорировать позицию этой партии и выделять помощь Украине было бы плохим прецедентом. Об этом сообщил портал Dennik N.

Ранее изданию Dennik N. стало известно, Министерство обороны Словакии рассматривает возможность предоставления Украине очередного пакета военной помощи. Помощь Украине могли передать до начала работы нового парламента, но президент Зузана Чапутова выступила против такого плана.

В комментарии Dennik N представитель Чапутовой Мартин Стрижинец объяснил, что она таким образом «уважает результаты демократических выборов», победитель которых, партия экс-премьера Роберта Фицо Smer-SD, обещала избирателям «не давать Украине ни одного патрона». Президент Словакии полагает, что игнорирование позиции Smer-SD, как и других партий «создало бы досадный прецедент на будущее».

Роберт Фицо и его партия Smer-SD получили 22,94% голосов на досрочных парламентских выборах в Словакии в конце прошлой недели, 30 сентября. В понедельник начался двухнедельный срок на формирования правительства. Роберт Фицо говорил о намерении прекратить военную и политическую поддержку Украины, а также заявлял, что на Украине «толерируют нацизм».

Подробнее о выборах — в материале «Словакия избрала старый "Курс"».

Анастасия Ларина