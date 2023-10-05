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Коммерсантъ FM
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Украинские власти представили план по «усилению демократии» до 2027 года

Правительство Украины обнародовало текст проекта «ужесточения демократии» в стране для разработки дорожной карты реформ до 2027 года. Как заявил украинский премьер Денис Шмыгаль, план реформ должен помочь Украине на пути к вступлению в Евросоюз.

По информации украинского интернет-издания «Зеркало недели», подготовленный украинскими властями план включает в себя борьбу с коррупцией, масштабные меры по обеспечению национальной безопасности, а также меры по защите демократии в стране от «авторитарных посягательств». Отмечается, что в ближайшее время проект по «ужесточению демократии» будет обсуждаться украинским руководством с европейскими и американскими политиками и чиновниками.

«В течение ближайших четырех лет в стране требуется завершить реформу децентрализации, создать суверенный фонд Украины, который будет управлять стратегическими государственными активами и фонд для управления государственными оборонными предприятиями, а также провести приватизацию национальных банков, находящихся в госсобственности»,— говорится в плане, разработанном командой украинского президента Владимира Зеленского.

Накануне, 4 октября, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что допускает возможность вступления Украины в Европейский союз к 2030 году. При этом, по его словам, Киеву необходимо провести большую «домашнюю работу» для того, чтобы стать членом блока. В частности, по словам европейского чиновника, украинские власти должны провести масштабные демократические реформы в стране, а также обеспечить полную независимость и прозрачность судебной системы.

Александр Кислов

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