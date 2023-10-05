Шойгу: для сил спецоперации создано девять резервных полков

Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание с командующими группировками в штабе объединенной группировки войск. На совещании он сообщил, что в состав вооруженных сил в зоне боевых действий входят девять резервных полков. Эти полки пополняются контрактниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шойгу

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Шойгу

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На совещании министр обороны заслушал доклады командующих группировками по текущей ситуации и обратил внимание на вопрос подготовки военнослужащих и добровольцев в подразделениях резерва.

«Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение»,— сообщил министр, его слова приводит пресс-служба ведомства.

В июне министр обороны сообщил о формировании резервов вооруженных сил в составе отдельной армии. На тот момент для их формирования было поставлено 3 786 единиц техники.

По словам министра обороны, сегодня, 5 октября, он также проверил работу по боевой подготовке резервных полков на полигонах Южного военного округа, где идет подготовка и контрактников, набранных в последний месяц, и добровольцев. Кроме того, Сергей Шойгу сообщил, что в ряды ВС РФ было набрано 38 тыс. добровольцев. По его словам, некоторые из них после завершения полугодового контракта идут на фронт во второй и даже в третий раз.

3 октября Сергей Шойгу говорил, что в сентябре контракт с ведомством заключили более 50 тыс. человек. По его словам, с начала года на службу по контракту и в добровольческие формирования поступило более 335 тыс. человек.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина