Блинкен: Запад ищет способ передать Украине замороженные российские активы

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США оценивают варианты использования для помощи Украине $300 млрд замороженных активов России, большая часть которых находится в Европе.

«Сейчас мы активно изучаем, какие юридические полномочия и у нас, и у европейцев могут быть, чтобы использовать замороженные активы РФ для Украины, для помощи Украине»,— заявил господин Блинкен в ходе своего выступления в Техасе.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что, по его мнению, «россияне должны заплатить» за восстановление Украины и использование замороженных активов может быть «одним из вполне реальных и обсуждаемых способов это сделать».

21 сентября глава Минфина США Джанет Йеллен рассказала журналистам Bloomberg, что Евросоюз начал переговоры с США на тему налога на прибыль от замороженных активов РФ для дальнейшего перевода средств в бюджеты стран ЕС и помощи. Планируется, что эти средства будут направлены на восстановление Украины после боевых действий. По ее словам, в администрации президента США Джо Байдена введение такого налога вместо конфискации замороженных активов считают «разумным».

До этого в США выступали за конфискацию активов, но юридическая служба Еврокомиссии сочла такой механизм незаконным. Общий объем заблокированных странами Запада активов Центробанка оценивается в $300 млрд. Ожидается, что прибыль от активов составит €3 млрд.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов