CNN: глава UFC отказался от предложения Трампа стать пресс-секретарем Белого дома
Глава UFC Дэйна Уайт отклонил предложение Дональда Трампа стать пресс-секретарем
Глава Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт отклонил предложение президента США Дональда Трампа возглавить пресс-службу Белого дома. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
При этом один из советников Белого дома заявил, что господин Трамп просто пошутил, отмечает телеканал. Несмотря на это, издание TMZ сообщило, что господин Уайт намерен встретиться с президентом в понедельник в Овальном кабинете, чтобы обсудить предложение.
Пост с просьбой господину Уайту стать пресс-секретарем президент США опубликовал вчера вечером. Он призвал главу UFC «привести с собой помощников» — знаменитых бойцов UFC: Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гэтжи, Дэниела Кормье, Аманду Нуньес и Кайлу Харрис — чтобы «защитить нас от левых безумцев».
Сейчас должность пресс-секретаря Белого дома остается вакантной. Предыдущий пресс-секретарь Кэти Закария побила антирекорд администрации Трампа, пробыв на посту лишь пять дней.