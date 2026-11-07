CNN: глава UFC отказался от предложения Трампа стать пресс-секретарем Белого дома

При этом один из советников Белого дома заявил, что господин Трамп просто пошутил, отмечает телеканал. Несмотря на это, издание TMZ сообщило, что господин Уайт намерен встретиться с президентом в понедельник в Овальном кабинете, чтобы обсудить предложение.