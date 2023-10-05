Беспилотники ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в трех районах Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о массированной атаке украинских беспилотников на регион. По его информации, БПЛА атаковали объекты инфраструктуры сразу в трех районах области.

«Сегодня ночью украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. Есть отключения электричества. Аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения»,— написал господин Старовойт в своем официальном Telegram-канале. Подробностей о том, какие именно объекты были атакованы украинскими дронами, курский губернатор не привел.

В министерстве обороны России данные о масштабной атаке БПЛА на Курскую область пока не прокомментировали.

Александр Кислов