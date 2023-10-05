CNN: отсутствие финансирование от США вскоре станет проблемой для Украины

Американский телеканал CNN сообщает, что временное прекращение финансирования со стороны США станет проблемой для властей Украины «в течение ближайших нескольких недель». Ранее сообщалось, что уже в ноябре Киев может столкнуться со сложности при выплате зарплат местным чиновникам.

По данным телеканала, высокопоставленные чиновники администрации Байдена в частном порядке заявляют, что «остаются недели до того, как нехватка дополнительного финансирования на Украину начнет становится серьезным предметом для беспокойства на поле боя». Источники CNN полагают, что отсутствие поддержки со стороны США неизбежно непосредственно отразиться на ходе контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины и может негативно сказаться на ходе всего военного конфликта.

В разговоре с журналистами CNN неназванные американские госслужащие заявили, что Белый дом будет пытаться «найти выход из положения» в ходе консультаций с представители Конгресса (эти переговоры активизировались сразу после вчерашней отставки спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти).

Согласно оценкам газеты The Wall Street Journal, уже в ноябре текущего года Киев может начать испытывать сложности с выплатой зарплат украинским госслужащим. Украинские власти для исправления ситуации намерены обратиться за получением срочных кредитов и займов от международных финансовых организаций.

30 сентября в США приняли временный проект финансирования правительства, который не предусматривает выделения помощи Украине. Республиканцы и демократы обещали, что рассмотрят вопрос поддержки Киева позднее. Американский Белый дом заявил, что в настоящее время у Вашингтона есть возможность оказывать только краткосрочную поддержку Украине, реализация долговременных программ помощи Киеву пока находится в подвешенном состоянии.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Америка не остановилась».

Александр Кислов