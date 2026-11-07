Reuters: Вэнс закладывает основу для участия в президентских выборах 2028 года в США

Источники в Белом доме при этом подчеркивают, что публичные выступления вице-президента не свидетельствуют о расколе с главой государства, а лишь отражают его попытку задать векторы будущей дискуссии внутри партии. Сам Дональд Трамп ранее также заявил журналистам, что с пониманием относится к точке зрения своего заместителя.