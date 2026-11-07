Reuters: Вэнс закладывает основу для участия в президентских выборах 2028 года в США
Reuters: Вэнс удалился от Трампа после поражения республиканцев на выборах
Вице-президент США Джей Ди Вэнс начал выстраивать самостоятельную повестку к выборам 2028 года, сообщает Reuters. На публичных выступлениях он дистанцируется от фигуры президента Дональда Трампа и продвигает темы, которые в его команде считают политически перспективными, говорят источники и аналитики агентства.
Господин Вэнс на своих публичных выступлениях поднимает вопросы экономического национализма, общественной безопасности и сдержанности во внешней политике — эти темы его команда считает популярными среди избирателей, говорят собеседники Reuters. Инициативы Дональда Трампа на этих выступлениях он почти не обсуждает.
Вице-президент ранее также открыто раскритиковал войну с Ираном, назвав ее одной из главных причин поражения республиканцев на выборах. Он также призывал руководство Республиканской партии сосредоточиться на проблемах стоимости жизни и пересмотреть характер отношений с Израилем.
Сейчас представители республиканцев рассматривают господина Вэнса как одного из ключевых потенциальных кандидатов от партии на следующих выборах. Сам вице-президент пока не говорил, намеревается ли он баллотироваться на пост главы государства.
Как отмечают аналитики, главная сложность для господина Вэнса заключается в том, чтобы сохранить поддержку верного Дональду Трампу электората на праймериз и при этом дистанцироваться от политического багажа действующего президента для победы на основных выборах, пишет Reuters.
Источники в Белом доме при этом подчеркивают, что публичные выступления вице-президента не свидетельствуют о расколе с главой государства, а лишь отражают его попытку задать векторы будущей дискуссии внутри партии. Сам Дональд Трамп ранее также заявил журналистам, что с пониманием относится к точке зрения своего заместителя.