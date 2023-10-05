Rheinmetall подтвердил поставку Украине новой партии систем против БПЛА

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о начале поставок на Украину новой партии автоматизированных разведывательных систем SurveilSpire, предназначенных для защиты от беспилотников. Точная сумма поставки не указывается, Rheinmetall лишь отмечает, что речь идет о «нескольких десятках миллионов евро».

«Компания Rheinmetall вновь получила контракт на поставку автоматизированных разведывательных систем на Украину. Заказ был получен от правительства Германии. Проект реализуется совместно с эстонской компанией DefSecIntel. Поставка уже началась»,— говорится в пресс-релизе на сайте Rheinmetall.

SurveilSpire — это система, предназначенная для разведки и поражения беспилотников. В состав системы входят мобильные наблюдательные вышки с оборудованием дневного и ночного видения, способные работать в автоматическом режиме мини-беспилотники, а также система управления ими.

Rheinmetall уже поставляет Украине боевые машины пехоты Marder, боеприпасы различных калибров и военные грузовики. В ближайшее время концерн начнет поставлять Украине разведывательные системы нового поколения LUNA. По информации Bild, системы поступят на Украину до конца года.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».