RBE Group окормляет военных

RBE Group, уступившая десять лет назад ГК «Конкорд» погибшего основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина контракты на питание для структур Минобороны, возвращается в сегмент. Оператор, управляющий также ресторанами в поездах дальнего следования и «Сапсанах», ранее получал за счет работы с военными больше половины всей выручки. Эксперты считают, что текущих производственных мощностей RBE может и не хватить, поэтому компании придется договариваться об использовании уже налаженной инфраструктуры «Конкорда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнес-центр «Имперский дом»

Бизнес-центр «Имперский дом»



RBE Group, принадлежащая Андрею Шокину, вместо ГК «Конкорд» погибшего в авиакатастрофе Евгения Пригожина будет заниматься обеспечением питанием структур Минобороны РФ. Об этом сообщил “Ъ” источник, близкий к RBE. Он не стал уточнять ни детали контрактов, ни их общую сумму. В самой компании не стали комментировать эту тему. В Минобороны и в «Конкорде» на запрос “Ъ” не ответили.

RBE Group занимается кейтерингом и обеспечивает питанием более 100 крупных компаний, включая «Трансмашхолдинг», УГМК, «Мостотрест», а также поезда «Сапсан» и Федеральной пассажирской компании (входит в АО РЖД). По данным Kartoteka.ru, в 2022 году выручка ООО РБЕ выросла на 16% год к году до 5,7 млрд руб., чистый убыток составил 7,8 млн руб.

Для выполнения контрактов со структурами Минобороны RBE уже начала увеличить численность сотрудников, в том числе и управленческого персонала, говорит собеседник “Ъ”. По его словам, расширение штата потребовало от группы снять новый офис.

Как сообщили три источника “Ъ” на рынке недвижимости, RBE арендовала 4,5 тыс. кв. м в бизнес-центре «Имперский дом» в Якиманском переулке в центре Москвы. Ранее эти площади занимал дистрибутор алкоголя Pernod Ricard (бренды Ararat, Chivas Regal, Jameson, Absolut), объявивший о закрытии российского представительства. В RBE Group объяснили “Ъ” необходимость аренды нового офиса «объединением управленческого персонала в одном месте».

По подсчетам директора департамента офисной недвижимости ILM Ксении Харкевич, за аренду площадей в «Имперском доме» RBE Group будет платить 250–280 млн руб. в год. Поскольку собственник объекта UFG Wealth Management заключил с Pernod Ricard договор аренды до 2027 года, то, по словам директора отдела по представлению интересов арендаторов и покупателей NF Group Алиссы Бонд, RBE Group смогла договориться о более выгодных условиях аренды.

До этого у RBE Group уже был опыт работы со структурами Минобороны. До 2013 года компания получала контракты на питание военных, которые только в 2012 году принесли ей $60 млн прибыли, сообщал тогда Forbes. При общей выручке в 54,7 млрд руб. в 2012 году около 30 млрд руб. пришлось на обеспечение питанием военных, говорил ранее Андрей Шокин. Но с 2013 года такие договоры Минобороны стало заключать с ГК «Конкорд» Евгения Пригожина, и RBE Group пришлось уволить 32 тыс. сотрудников.

После мятежа ЧВК «Вагнер» в июне президент Владимир Путин заявлял, что государство заплатило только ЧВК с мая 2022 года по май 2023 года «денежное содержание и стимулирующие выплаты на 86,22 млрд руб.». Точная сумма контрактов «Конкорда» неизвестна. Но, как сообщал Forbes, общая сумма договоров компании на обеспечение питанием военнослужащих в 2013–2014 годах должна была составить 92 млрд руб. Более свежих подтвержденных данных “Ъ” обнаружить не удалось.

Источник “Ъ” на рынке общепита говорит, что не так много компаний смогут выполнять крупный контракт Минобороны без сбоев в поставках. Поэтому его передача RBE Group, у которой уже был опыт такой работы, логична, считает гендиректор RestCon Елена Перепелица. Но, предполагает она, текущих производственных мощностей и персонала RBE Group может не хватить для покрытия потребностей Минобороны, поэтому компании придется договариваться об использовании инфраструктуры «Конкорда» и привлечении его персонала.

Дарья Андрианова