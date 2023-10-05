Боррель: Евросоюз не сможет заменить Украине помощь, которую приостановили США

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз (ЕС) не способен компенсировать Украине помощь, которую приостановили США. Он выразил надежду, что американские власти пересмотрят свое решение и возобновят финансирование Украины.

«Конечно, Европа не может заменить США. Конечно, мы можем сделать больше, но США незаменимы для помощи Украине. Моя надежда, надежда украинцев на то, что США будут искать пути, чтобы пересмотреть это решение и возобновить поддержку Украины»,— сказал господин Боррель по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в испанской Гранаде (цитата по ТАСС).

30 сентября в США приняли временный проект финансирования правительства, который не предусматривает выделения помощи Украине. Белый дом предлагал выделить на эти цели $24 млрд, но позднее заявил о возможности оказывать только краткосрочную поддержку Украине. Жозеп Боррель утверждал, что ЕС не откажется от поддержки Киева. Власти Великобритании гарантировали Украине поддержку вне зависимости от позиции США.

Подробнее о помощи Вашингтона Киеву — в материале «Ъ» «Кто о чем, а Джо Байден о деньгах».

Милена Костерева