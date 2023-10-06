Что происходит после ввода войск России на Украину. День 590-й

Евро торгуется на Мосбирже выше 106 руб. впервые с середины августа, доллар — выше 101 руб. После критики военных действий Аркадием Воложем сумма, которая должна отойти нидерландской Yandex N.V. по сделке о разделе активов, снизилась с $250 млн до $70–80 млн, подтвердили источники «Ъ». США рассматривают возможность использования программы грантов Госдепа для оказания помощи Украине. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:17. Совет Госдумы обсудит отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) на ближайшем заседании, сообщил спикер Вячеслав Володин.

9:10. Испания не стала вводить запрет на въезд автомобилей с российскими номерами по аналогии с другим странами Евросоюза, рассказал посол РФ Юрий Клименко в интервью «Известиям».

8:52. Курс евро на открытии торгов на Мосбирже превысил 106 руб./€ впервые с 16 августа. Курс доллара выше 101 руб./$.

8:45. Условия разделения активов «Яндекса» между его российской и международной структурами изменились из-за критики военных действий сооснователя компании Аркадия Воложа, подтвердил информацию Frank Media собеседник «Ъ», близкий к правкомиссии по иностранным инвестициям.

8:34. США рассматривают возможность использования программы грантов Госдепа для оказания помощи Украине, пишет Politico со ссылкой на источники.

8:27. В Севастополе были слышны громкие звуки. По словам губернатора Михаила Развожаева, расчеты противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота отразили атаку двух безэкипажных морских катеров.

8:16. Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО ночью сбила шесть беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Никто не пострадал.