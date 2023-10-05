Aperol просит больше не наливать

Оставшиеся в России глобальные алкогольные компании не ослабляют контроль за поставками своей продукции. Итальянская Campari пытается в суде запретить дистрибутору «Мастер-Трейд» ввоз и продажу напитка Aperol в том числе из-за отсутствия этого бренда в перечне доступных к параллельному импорту. Поставки по такой схеме пока единичны в России, говорят эксперты. А юристы указывают, что импортер может доказать недобросовестность и ограничение бизнеса Campari в РФ, открыв «ящик Пандоры» для других дистрибуторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manuel Silvestri / Reuters Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Davide Campari-Milano N.V., структура Campari Group, обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением запретить местному дистрибутору «Мастер-Трейд» ввозить и продавать напитки под своим брендом Aperol. Эту информацию “Ъ” обнаружил в картотеке арбитражных дел. Заседание по делу назначено на 30 октября. Campari также заявила об обеспечительных мерах в виде запрета на выпуск товара, указав что согласие на поставки не давала, а бренд Aperol не разрешен к параллельному импорту, но в их принятии суд отказал. Как сказано в материалах суда, у Campari запрошено подтверждение нарушенного права.

Campari Group существует с 1860 года, штаб-квартира находится в Милане. Считается шестым в мире производителем премиального алкоголя с брендами Aperol, Campari, Wild Turkey и др. Бенефициаром в отчете за 2022 год назван Лука Гараволья, чье состояние Forbes оценивает в $4,4 млрд.

После начала военных действий на Украине Campari заявила о прекращении инвестиций и сокращении бизнеса в РФ. По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, за январь—июль 2023 года «Кампари Рус» ввезла 3,12 млн л алкоголя против 3,58 млн л годом ранее. Выручка компании в 2022 году выросла на 20,9%, до 7,5 млрд руб., чистая прибыль составила 507,6 млн руб.

«Мастер-Трейд», сказано на его сайте, поставляет вина Trozo, Lamazi, виски Campbell Meyer & Company, водку Shaman’s. По данным ЕГРЮЛ, компания принадлежит Дмитрию Егурнову, который контролирует и работающего в ДНР и ЛНР дистрибутора «Мастер-Торг». В Campari и «Мастер-Трейд» комментарии не предоставили.

Часть глобальных алкогольных компаний, включая Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan) и Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson), решили закрыть представительства в РФ, а Campari наряду с Bacardi (бренд Martini) продолжают работать. Руководитель WineRetail Александр Ставцев отмечает, что для оставшихся на рынке игроков логично пытаться «защитить территорию», не допуская бесконтрольного импорта своих напитков, которые в таком случае могли бы поставляться дешевле. У разрешенного к параллельному импорту алкоголя сейчас может быть до десяти импортеров в одном регионе, указывает он. Бренды не из списка, по словам эксперта, могут попадать в РФ в обход правообладателей, но это скорее единичные случаи. В российском Bacardi отказались комментировать возможные претензии к сторонним дистрибуторам. «Мастер-Трейд», по данным Росаккредитации, наряду с декларациями на Aperol получал и декларацию на поставки Martini Asti.

Президент таможенно-логистического брокера «КВТ Сервис» Юлия Шленская указывает, что, если бренд внесен в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС) и не разрешен к параллельному импорту, таможня запрашивает разрешение правообладателя на выпуск товара. Но если тот молчит, таможня может выпустить товар, если не обнаруживает признаков контрафакта, указывает она. Campari, считает госпожа Шленская, могла не ответить таможне вовремя. В Федеральной таможенной службе “Ъ” заявили, что защищают права на бренды, включенные в ТРОИС, а отсутствие согласия правообладателя — не основание для отказа в выпуске.

Руководитель практики интеллектуальной собственности фирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев считает, что в данном случае импортеру будет сложно доказать правомерность своих действий, так как закон не делает исключений в вопросах правомерности использования исключительных прав на товарный знак. Партнер Semenov & Pevzner Юлия Ярных говорит, что «Мастер-Трейд» может сослаться на злоупотребление правом истца с местом происхождения из недружественной страны, доказав ограничение бизнеса в РФ. А партнер фирмы «Косенков и Суворов» Константин Суворов отмечает, что импортер, который сможет доказать ограничение ввоза товаров правообладателем из-за следования тем режиму санкций, «откроет ящик Пандоры», чего многие компании ждут.

Анатолий Костырев