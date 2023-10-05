Европарламент заявил об истощении долгосрочного бюджета из-за Украины

Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии о пересмотре долгосрочного бюджета Евросоюза. Депутаты считают, что «война на Украине и инфляция истощили» этот бюджет. Они поддержали идею ЕК предусмотреть в документе создание фонда на €50 млрд и предложили выделить еще €1 млрд Украине и другим странам, «пострадавшим от войны, таким как Молдавия».

Об истощении долгосрочного бюджета говорится в пресс-релизе Европарламента. Депутаты считают, что составленный на 2021–2027 годы документ нуждается в пересмотре, так как с момента его принятия в конце 2020 года произошло «много непредвиденных событий». Отмечается, что ЕС отправляет Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь, «миллионы украинских беженцев ищут защиты» в странах союза. Среди других проблем называются рост процентных ставок и приток мигрантов.

В связи с этим Европарламент поддерживает изменение долгосрочного бюджета и включение в него средств на реагирование на конфликт, на поддержку Киева и на укрепление стратегической автономии и суверенитета ЕС.

Евросоюз выделил на поддержку Украине €85 млрд с 2022 года, сообщал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Дипломат предлагал до конца года выделить Киеву еще €5 млрд.

Как Брюссель помогает Киеву — в материале «Ъ» «Евросоюз перешел все границы».

Леонид Уварчев