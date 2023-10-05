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Кем бы ни назвался, а «Русичем» остался

Украина требует от Финляндии выдачи Воислава Тордена

Как стало известно “Ъ”, власти Украины направили в Финляндию запрос об экстрадиции одного из бывших командиров диверсионно-штурмовой группы «Русич» Воислава Тордена (до смены паспорта Ян Петровский). Гражданину России, имевшему виды на жительство в Норвегии и Финляндии, инкриминируют участие в террористической группировке в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. Господин Торден, полагающий, что в стране розыска его ждут пытки и бесчеловечное обращение, запросил убежище в Финляндии.

Ян Петровский (на фото), став Воиславом Торденом, защитился от украинского «Миротворца», но не от финской полиции

Ян Петровский (на фото), став Воиславом Торденом, защитился от украинского «Миротворца», но не от финской полиции

Фото: Из личного архива Воислава Тордена

Ян Петровский (на фото), став Воиславом Торденом, защитился от украинского «Миротворца», но не от финской полиции

Фото: Из личного архива Воислава Тордена

Адвокат Александр Почуев объяснил “Ъ”, что его подопечный хотя и родился в России, но вырос и большую часть жизни прожил в Норвегии и других скандинавских странах, где у него исторические корни и немало родственников. В 2014 году он добровольцем отправился в Донбасс, чтобы защищать местных жителей от украинских формирований. Представители господина Тордена утверждают, что участие в событиях в ЛНР стало поводом для его преследования не только на Украине, но и в Норвегии, где его лишили вида на жительство и установили запрет на въезд в шенгенскую зону. На какой именно период, господин Торден не знал, так как ему не вручили решение суда.

Тем не менее к 2023 году он решил, что срок наказания уже истек, так как Финляндия никаких претензий к нему не имела. Ему без проблем выдали биометрическую визу, оформили вид на жительство и номер социального страхования (хенкилотуннус), без которого жилье в Финляндии снять сложно. Предполагалось, что в квартире остановится супруга господина Тордена. Сам он, имея бизнес в России, рассчитывал только навещать ее, а также мать, проживающую в Норвегии.

19 июля семья проехала через пункт Ваалимаа, а на следующий день перед посадкой в самолет господин Торден был первый раз задержан полицией. Изначально речь о событиях в Донбассе не шла — ему вменили незаконное пересечение границы шенгенской зоны из-за сокрытия персональных данных. По версии россиянина, еще в 2016 году обнаружив себя в украинской базе «Миротворец», фигуранты которой не только становятся участниками уголовного преследования, но и подвергаются нападениям со стороны террористов, в целях безопасности официально изменил свои имя и фамилию с Яна Петровского на Воислава Тордена.

Выслушав объяснения задержанного, полицейские поместили его в центр содержания мигрантов в Хельсинки для последующей депортации. Помимо дела о незаконном пересечении границы было открыто производство по отзыву вида на жительство в Финляндии.

Обычно нарушителей из этой страны выдворяют в течение недели — десяти дней, но, как полагает адвокат Почуев, в данном случае местные власти специально затянули процедуру, чтобы оповестить Украину о задержании разыскиваемого ею лица и получить ответ на это.

23 августа в центр, где содержался господин Торден, приехала полиция и предъявила бумаги с предварительным запросом от генпрокуратуры Украины о его экстрадиции по обвинению в участии в террористической организации, под которой подразумевается провозглашенная в 2014 году ЛНР. Это послужило основанием для того, чтобы подозреваемый был переведен в тюрьму Вантаа и лишен средств связи.

После этого арестант запросил убежище в Финляндии, утверждая, что в случае экстрадиции на Украину его жизни и здоровью угрожает опасность. Как отметил адвокат Почуев, на данный момент никаких доказательств причастности господина Тордена к преступлениям стороне защиты не предоставлено.

Следует отметить, что другие страны лишь в исключительных случаях выдают по запросам как Украины, так и России лиц, участвовавших в событиях в Донбассе. Исключения, как правило, делаются для тех, кто совершал преступления в отношении мирных граждан, не замешанных в конфликте.

Сам господин Торден какие-либо обвинения в свой адрес отрицает, полагая, что на Украине в условиях масштабной русофобии сейчас не сложно найти людей, не только готовых выступить в качестве свидетелей якобы совершенных бойцами «Русича» преступлений, но и потерпевших от них.

В свою очередь, представители россиянина обратили внимание “Ъ” на то, что одновременно с его арестом в Финляндии и других странах была развернута целая кампания, чтобы показать его и участников «Русича» некими неадекватными нацистами, совершавшими военные преступления. При этом они отметили, что Ян Петровский, ставший Торденом, является националистом в прямом смысле этого слова, но не имеет никакого отношения к нацистским группировкам. Напротив, отмечают они, в России Воислав Торден вполне официально занимался патриотическим воспитанием школьников, их физической подготовкой и обучал подростков навыкам самообороны.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников отметил “Ъ”, что случай с Воиславом Торденом далеко не первое преследование россиян за границей за события в Донбассе. Чтобы избежать подобных инцидентов, считает он, участникам боевых действий, очевидно, надо выдавать письменные рекомендации о том, что можно и что нельзя делать после завершения службы, в том числе предостережения от поездок в недружественные страны. Иван Мельников считает, что для защиты господина Тордена могут быть использованы все инструменты, предусмотренные в странах Евросоюза. Среди них — обращение в ЕСПЧ с жалобой на экстрадицию на Украину, где, как он отметил, фиксируются нарушения прав человека. «Пока Европейский суд назначит жалобу к рассмотрению, от дежурного судьи ЕСПЧ можно добиться запрета на выдачу до решения по ней по существу»,— отметил собеседник “Ъ”

Николай Сергеев

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