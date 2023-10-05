Кем бы ни назвался, а «Русичем» остался

Как стало известно “Ъ”, власти Украины направили в Финляндию запрос об экстрадиции одного из бывших командиров диверсионно-штурмовой группы «Русич» Воислава Тордена (до смены паспорта Ян Петровский). Гражданину России, имевшему виды на жительство в Норвегии и Финляндии, инкриминируют участие в террористической группировке в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. Господин Торден, полагающий, что в стране розыска его ждут пытки и бесчеловечное обращение, запросил убежище в Финляндии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ян Петровский (на фото), став Воиславом Торденом, защитился от украинского «Миротворца», но не от финской полиции

Фото: Из личного архива Воислава Тордена Ян Петровский (на фото), став Воиславом Торденом, защитился от украинского «Миротворца», но не от финской полиции

Фото: Из личного архива Воислава Тордена

Адвокат Александр Почуев объяснил “Ъ”, что его подопечный хотя и родился в России, но вырос и большую часть жизни прожил в Норвегии и других скандинавских странах, где у него исторические корни и немало родственников. В 2014 году он добровольцем отправился в Донбасс, чтобы защищать местных жителей от украинских формирований. Представители господина Тордена утверждают, что участие в событиях в ЛНР стало поводом для его преследования не только на Украине, но и в Норвегии, где его лишили вида на жительство и установили запрет на въезд в шенгенскую зону. На какой именно период, господин Торден не знал, так как ему не вручили решение суда.

Тем не менее к 2023 году он решил, что срок наказания уже истек, так как Финляндия никаких претензий к нему не имела. Ему без проблем выдали биометрическую визу, оформили вид на жительство и номер социального страхования (хенкилотуннус), без которого жилье в Финляндии снять сложно. Предполагалось, что в квартире остановится супруга господина Тордена. Сам он, имея бизнес в России, рассчитывал только навещать ее, а также мать, проживающую в Норвегии.

19 июля семья проехала через пункт Ваалимаа, а на следующий день перед посадкой в самолет господин Торден был первый раз задержан полицией. Изначально речь о событиях в Донбассе не шла — ему вменили незаконное пересечение границы шенгенской зоны из-за сокрытия персональных данных. По версии россиянина, еще в 2016 году обнаружив себя в украинской базе «Миротворец», фигуранты которой не только становятся участниками уголовного преследования, но и подвергаются нападениям со стороны террористов, в целях безопасности официально изменил свои имя и фамилию с Яна Петровского на Воислава Тордена.

Выслушав объяснения задержанного, полицейские поместили его в центр содержания мигрантов в Хельсинки для последующей депортации. Помимо дела о незаконном пересечении границы было открыто производство по отзыву вида на жительство в Финляндии.

Обычно нарушителей из этой страны выдворяют в течение недели — десяти дней, но, как полагает адвокат Почуев, в данном случае местные власти специально затянули процедуру, чтобы оповестить Украину о задержании разыскиваемого ею лица и получить ответ на это.

23 августа в центр, где содержался господин Торден, приехала полиция и предъявила бумаги с предварительным запросом от генпрокуратуры Украины о его экстрадиции по обвинению в участии в террористической организации, под которой подразумевается провозглашенная в 2014 году ЛНР. Это послужило основанием для того, чтобы подозреваемый был переведен в тюрьму Вантаа и лишен средств связи.

После этого арестант запросил убежище в Финляндии, утверждая, что в случае экстрадиции на Украину его жизни и здоровью угрожает опасность. Как отметил адвокат Почуев, на данный момент никаких доказательств причастности господина Тордена к преступлениям стороне защиты не предоставлено.

Следует отметить, что другие страны лишь в исключительных случаях выдают по запросам как Украины, так и России лиц, участвовавших в событиях в Донбассе. Исключения, как правило, делаются для тех, кто совершал преступления в отношении мирных граждан, не замешанных в конфликте.

Сам господин Торден какие-либо обвинения в свой адрес отрицает, полагая, что на Украине в условиях масштабной русофобии сейчас не сложно найти людей, не только готовых выступить в качестве свидетелей якобы совершенных бойцами «Русича» преступлений, но и потерпевших от них.

В свою очередь, представители россиянина обратили внимание “Ъ” на то, что одновременно с его арестом в Финляндии и других странах была развернута целая кампания, чтобы показать его и участников «Русича» некими неадекватными нацистами, совершавшими военные преступления. При этом они отметили, что Ян Петровский, ставший Торденом, является националистом в прямом смысле этого слова, но не имеет никакого отношения к нацистским группировкам. Напротив, отмечают они, в России Воислав Торден вполне официально занимался патриотическим воспитанием школьников, их физической подготовкой и обучал подростков навыкам самообороны.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников отметил “Ъ”, что случай с Воиславом Торденом далеко не первое преследование россиян за границей за события в Донбассе. Чтобы избежать подобных инцидентов, считает он, участникам боевых действий, очевидно, надо выдавать письменные рекомендации о том, что можно и что нельзя делать после завершения службы, в том числе предостережения от поездок в недружественные страны. Иван Мельников считает, что для защиты господина Тордена могут быть использованы все инструменты, предусмотренные в странах Евросоюза. Среди них — обращение в ЕСПЧ с жалобой на экстрадицию на Украину, где, как он отметил, фиксируются нарушения прав человека. «Пока Европейский суд назначит жалобу к рассмотрению, от дежурного судьи ЕСПЧ можно добиться запрета на выдачу до решения по ней по существу»,— отметил собеседник “Ъ”

Николай Сергеев