Кремль не комментирует информацию о перемещении кораблей ЧФ в Новороссийск

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о перемещении кораблей Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск. Он перенаправил журналистов в Минобороны РФ.

«Естественно, вопросы, связанные с дислокацией наших подразделений, наших кораблей, наших частей,— это вопросы, находящиеся в компетенции Минобороны»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

О перемещении кораблей со ссылкой на спутниковые снимки сообщил в соцсети X аналитик открытых данных MT Anderson. Минобороны Великобритании в сводке событий российско-украинского конфликта от 2 октября предположило, что РФ смещает активность флота в Новороссийск.